„Helft grote beleggers heeft geen rookbeleid”

De helft van de institutionele beleggers in Nederland heeft geen expliciet beleid ten aanzien van beleggingen in de tabaksindustrie. Dat blijkt uit onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft uitgevoerd in opdracht van de Hartstichting.

Beleggingen in de tabaksindustrie worden door 18 van de 55 onderzochte pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensbeheerders en banken helemaal uitgesloten. Dat geldt vooral voor verzekeraars en in veel mindere mate voor pensioenfondsen. Negen van de elf verzekeraars beleggen niet in tabak, tegen zes van de dertig pensioenfondsen.

Naast uitsluiting van een sector kan beleggingsbeleid bestaan uit beïnvloeding van bedrijven en het opnemen van bijvoorbeeld sociale en milieukosten bij financiële analyses en investeringsbeslissingen. Daardoor is uiteindelijk bij de helft van de institutionele beleggers sprake van enige vorm van beleid. Beleggers zonder expliciet beleid wijzen er volgens de Hartstichting onder meer op dat gebruik van tabak een „vrije keuze” is van rokers.

De Hartstichting vindt dat institutionele beleggers helemaal geen geld meer moeten steken in de tabaksindustrie. „Van pensioenfondsen mag je verwachten dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een gezonde samenleving”, aldus directeur Floris Italianer. „Roken is geen vrije keuze, tabaksproducten worden bewust zo gemaakt dat ze verslaving stimuleren.”

De VBDO stelde verder dat het „een mythe” is dat beleggingen in tabak lonend zijn. „Het aantal rokers daalt, de regelgeving rondom tabak wordt constant aangescherpt en er lopen vele rechtszaken tegen de tabaksindustrie. Deze volatiele omgeving maakt de winstzekerheid van de tabaksindustrie in de toekomst een stuk kleiner.”