Havenfusie Zeeland en Gent nog niet rond

Het onderzoek naar een mogelijke fusie tussen de Zeeuwse havens van Vlissingen, Terneuzen en Borsele en die van het Belgische Gent wordt met een maand verlengd. Eind mei hopen de partijen de verkenning tot een goed einde te brengen, lieten ze vrijdag weten.

Het Vlaamse havenbedrijf en Zeeland Seaports maakten begin november bekend de mogelijkheden van een fusie te bekijken. Daarvoor werd in eerste instantie een periode van zes maanden gesteld, die nu met een maand wordt verlengd. Volgens beide partijen loopt het onderzoek voorspoedig, maar is meer tijd nodig om alles zorgvuldig te laten verlopen.

Door de handen ineen te slaan denken de havens beter in staat te zijn de concurrentie aan te gaan met andere grote havens in Europa. Het fusiebedrijf zou bij de tien grootste havens in Europa horen.