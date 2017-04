Handel in chips stuwt luchtvrachtvervoer

De vraag naar vrachtvervoer door de lucht is in februari sterk toegenomen, met name dankzij een aantrekkende handel in chips en andere onderdelen voor hoogwaardige consumentenelektronica. Dat meldde de internationale brancheorganisatie IATA woensdag.

IATA rapporteerde een groei van 8,4 procent, en gecorrigeerd voor de schrikkeldag een jaar eerder zelfs van 12 procent. Dat laatste cijfer komt neer op een stijging op jaarbasis die vier keer zo sterk is dan gemiddeld over de afgelopen vijf jaar. Doordat de vraag sterker toenam dan de capaciteit, kregen ook de tarieven een zetje in de goede richting.

Ook in maart bleven de exportorders op een hoog niveau. Dat neemt evenwel niet weg dat de protectionistische retoriek in sommige landen zorgen baart over de toekomstige handelsvolumes, zei IATA-directeur Alexandre de Juniac in een toelichting op de vervoersstatistieken.