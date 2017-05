Halvering winst energieconcern E.ON

De nettowinst van het Duitse energieconcern E.ON is in het eerste kwartaal van dit jaar bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf had onder meer te kampen met hogere commissies voor stroomnetwerken en hield een kerncentrale langer offline dan oorspronkelijk was gepland.

De nettowinst daalde met 46 procent tot 628 miljoen euro. De omzet ging met 7 procent omlaag tot 10,5 miljard euro, mede door een lager verkoopvolume in Groot-Brittannië. De kerncentrale in Brokdorf in het noorden van Duitsland werd in februari stilgelegd voor werkzaamheden die echter langer in beslag nemen dan voorzien. Nu wordt verwacht dat de centrale in mei weer in gebruik wordt genomen.

E.ON hield wel vast aan zijn jaarverwachtingen. Daarbij wordt gerekend op een onderliggende nettowinst van 1,2 tot 1,45 miljard euro. In het eerste kwartaal bedroeg de onderliggende winst 525 miljoen euro.