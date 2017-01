„Grote winkelketens willen structurele zondagopening afdwingen”

Grote winkelketens willen af van de ongelijkheid tussen gemeenten over het koopzondagbeleid. Ze overwegen een rechtszaak of een vertrek uit de stad, schrijft de Stentor.

Zo bereidt Ikea in Zwolle een gang naar de rechter voor om een structurele zondagopening af te dwingen. De vestiging in Zwolle „is de enige in Nederland die niet elke zondag open mag zijn”, aldus store manager Sandra Schouten.

De vestiging van MediaMarkt in Deventer vertrekt mogelijk uit de stad als die op zondag niet open mag. „Ik mis goede omzetten door het verbod”, zegt eigenaar Peter van den Maagdenberg.