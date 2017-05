„Grote verschillen bij inkopers smartphones”

Het loont om bij de verkoop van een gebruikte mobiele telefoon inkoopsites met elkaar te vergelijken. Volgens onderzoek van de Consumentenbond onder zes inkopers blijkt dat er nogal verschil zit in prijzen die worden geboden en in de voorwaarden voor de afhandeling.

GSMLoket, RecycleMichael, Rebuy, Verkoopjetelefoon, WeBuyIt en Zonzoo, staan volgens de Consumentenbond vaak hoog in de zoekresultaten van Google. Naast het vergelijken van de prijzen werden ook vergelijkbare toestellen naar de betreffende inkopers opgestuurd.

RecycleMichael had bij zes van de dertien onderzochte smartphones de hoogste prijs. Zonzoo en Verkoopjetelefoon boden doorgaans het minst. Uit de praktijkproef bleek verder dat inkopers het bod na inspectie geregeld naar beneden bijstellen.

Volgens de consumentenorganisatie is het niet altijd duidelijk of inkopers de telefoon terugsturen als een bod tegenvalt of als er onenigheid is over de staat van het toestel.