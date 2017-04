Grote bedrijven nemen Wall Street op sleeptouw

De Amerikaanse aandelenmarkten beleefden dinsdag een positieve handelsdag, na een stroom aan kwartaalcijfers van grote bedrijven. Onder meer Coca-Cola, McDonald’s, Caterpillar, 3M en DuPont gaven een kijkje in de boeken over de eerste drie maanden van 2017.

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 21.996,12 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2388,61 punten. De Nasdaq ging 0,7 procent omhoog naar 6025,49 punten. Niet eerder kwam de technologiegraadmeter boven de 6000 punten.

Behalve een groot aantal kwartaalberichten van bedrijven kregen beleggers ook wat economische cijfers voorgeschoteld. Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten bleek afgelopen maand iets sterker te zijn gedaald dan economen hadden voorzien. Cijfers over de woningmarkt leverde per saldo een meevallertje op.

Caterpillar kreeg er 7,9 procent bij en ging daarmee aan kop in de Dow. De machinebouwer boekte vorig kwartaal meer winst dan verwacht, en verhoogde daarnaast zijn omzetdoel voor 2017. Chemiegigant DuPont verraste eveneens in positieve zin en werd 3,6 procent meer waard.

Fastfoodketen McDonald’s werd met een winst van 5,6 procent beloond voor sterker dan verwachte verkoopcijfers. De winst van frisdrankmaker Coca-Cola daarentegen bleef achter bij de verwachtingen. Dat aandeel zakte 0,4 procent. Industriegroep 3M presteerde met een plusje van 0,5 procent ook ondergemiddeld, ondanks zonnigere vooruitzichten.

Eli Lilly stelde beleggers eveneens teleur. Na een verlies in het eerste kwartaal verlaagde de farmaceut zijn winstverwachting voor dit jaar. Het aandeel verloor 2,8 procent. Ook truckbouwer Paccar was uit de gratie met een koersdaling van 2,9 procent. Het moederbedrijf van DAF behaalde afgelopen kwartaal minder omzet dan een jaar eerder.

Verf- en chemiebedrijf PPG Industries werd 2,6 procent meer waard. De Amerikaanse belager van AkzoNobel maakte bekend dat het de stijgende prijzen van grondstoffen voor coatings gaat doorberekenen aan de klanten.

De euro werd verhandeld voor 1,0940 dollar, net zoveel als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 49,75 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder en kostte 52,30 dollar per vat.