Grootste omzetgroei winkels sinds crisis

De Nederlandse detailhandel kan over het algemeen tevreden terugkijken op 2016. Met een omzetgroei van 1,9 procent op jaarbasis werd de sterkste groei in acht jaar behaald. De verkopen stegen daarbij met 1,4 procent. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

Wel lag de omzet van de detailhandel in 2016 nog 4,3 procent lager dan in 2008. Ook het verschil tussen food en non-food is groot. Non-foodwinkels verloren sinds de crisis nog bijna 16 procent aan omzet. De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen ligt daarentegen bijna 12 procent hoger dan voor de crisis.

Online werd afgelopen jaar bijna 19 procent meer omgezet dan in 2015.

In de laatste maand van 2016 zagen winkeliers de omzet 2,7 procent hoger uitvallen in vergelijking met een jaar eerder. Het verkoopvolume nam in december met 1,1 procent toe. Zowel in de food- als non-foodsector werd een hogere omzet gerealiseerd. De onlinedetailhandel zag de omzet met ruim 12 procent groeien.