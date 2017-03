Groenvoorzieners vragen minder vaak WW aan

De kansen op werk in de groenvoorziening en plantenteelt zijn weer aan het toenemen. Volgens uitkeringsinstantie UWV werden er afgelopen jaar voor beroepen in deze branche minder werkeloosheidsuitkeringen aangevraagd.

Het totaal aan nieuwe WW-uitkeringen in de agrarische sector is het afgelopen jaar met 2000 afgenomen, een daling van 17 procent vergeleken met een jaar eerder. Tussen 2012 en 2015 liep dit aantal nog op. Vooral medewerkers in de bloemen- en plantenteelt, productiepersoneel, hoveniers en tractorchauffeurs vroegen minder vaak een uitkering aan bij het UWV. Daarentegen groeide het aantal WW’ers dat op zoek is naar een baan als inpakker handmatig, medewerker groenteteelt en agrarisch seizoenskracht groente en fruit.

Het aantal lopende WW-uitkeringen in de land- en tuinbouw maakt bijna twee procent uit van het totaal aantal WW-uitkeringen in Nederland. Uit gegevens van het UWV blijkt verder dat het aantal vacatures in de agrarische sector afgelopen jaar uitkwam op 13.000 stuks. Dat waren er ongeveer 30 procent meer dan in 2012.