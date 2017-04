Groeiversnelling Chinese economie

De Chinese economie is in het eerste kwartaal van het jaar verder gegroeid. Dat bleek maandag uit cijfers van het nationale statistiekbureau.

De op een na grootste economie ter wereld groeide afgelopen kwartaal met 6,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat was sterker dan verwacht, economen rekenden in doorsnee op een economische groei van 6,8 procent.

Het was daarbij de eerste keer in zeven jaar dat de Chinese economie twee kwartalen op rij een groeiversnelling laat zien. Op macro-economisch vlak bleek verder dat de detailhandelsverkopen in het land in maart met 10,9 procent aandikten, terwijl de industriƫle productie met 7,6 procent steeg.