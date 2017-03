Groei Fietsenwinkel.nl in hogere versnelling

Fietsenwinkel.nl gaat flink uitbreiden. Directeur Bastiaan Hagenouw van moederbedrijf International Bike Group (IBG) opent komende tijd zeker dertig fysieke winkels en verwacht dit jaar zowel omzet als personeelsbestand te verdubbelen.

De Nederlandse fietsenverkoper maakte vorig jaar al de gang naar de winkelstraat met de opening van zeven filialen in Nederland en drie over de grens. Het gaat om grote zaken met een showroom van minimaal 600 vierkante meter, inclusief testbaan om fietsen uit te proberen.

De groei wordt in rap tempo voortgezet. Het fietsenwinkelbedrijf denkt nog voor eind volgende maand in totaal dertig zaken in Nederland te hebben en ook nog meerdere winkels in België en Scandinavië te openen. IBG zag de omzet afgelopen jaar met 65 procent toenemen tot ruim 40 miljoen euro en rekent voor dit jaar op circa 85 miljoen euro. Het in 2009 opgerichte bedrijf heeft nu ongeveer vierhonderd werknemers.

IBG profiteert onder meer van de opmars van de e-bikes. Die gingen vorig jaar voor gemiddeld 1800 euro over de toonbank en zijn daarmee aanzienlijk duurder dan traditionele fietsen. Hagenouw gaat er vanuit dat de „demarrage” in de verkoop van elektrische fietsen voorlopig doorzet. Van de circa 70.000 fietsen die hij vorig jaar aan de man bracht was ongeveer een derde een e-bike. Dit jaar hoopt hij in totaal meer dan 100.000 fietsen te slijten, waarvan waarschijnlijk 45 procent een elektrisch exemplaar betreft.

IBG stort zich ook op het leasen van fietsen aan particulieren. Dat kan het bedrijf aanbieden dankzij zijn samenwerking met tal van andere fietsenzaken die met elkaar een onderhoud- en reparatienetwerk vormen.

Fietsenwinkel.nl maakt volgens Hagenouw winst in Nederland. Concrete winstcijfers wilde hij niet bekendmaken.