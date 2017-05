Groei- en bedrijfscijfers kleuren beurshandel

De beurshandel in Amsterdam wordt komende week aanvankelijk vooral bepaald door macro-economische cijfers. De eerste kwartaalresultaten van bedrijven staan pas voor woensdag op de agenda, waarbij die van ABN AMRO het meest in het oog springen.

Statistiekbureau Eurostat komt dinsdag met een nieuwe raming van de groei van de economie in de eurolanden in het eerste kwartaal. Eerder deze maand werd al een vooruitgang van 0,5 procent gemeld. In Nederland komt op dezelfde dag het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe groeiraming.

Later in de week staan ook nog cijfers van Eurostat over onder meer de inflatie en industriële productie op de agenda. Uit de Verenigde Staten kunnen beleggers nieuwe data verwachten over onder meer de woningmarkt en de industrie. En uit Duitsland komen cijfers van onderzoeksinstituut ZEW over het vertrouwen van investeerders.

Woensdag opent ABN AMRO de boeken over het eerste kwartaal. Analisten rekenen er in doorsnee op dat de winst van de bank is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook kleinere fondsen als Flow Traders, Pharming, SnowWorld en Tie Kinetix komen die dag met kwartaalberichten.

Een dag later is de beurt aan verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) en de Bossche vermogensbeheerder Van Lanschot. Ook staan cijfers op de rol van investeerder HAL, aandeelhouder van onder meer baggeraar Boskalis, Pearle-eigenaar GrandVision en niet-beursgenoteerde bedrijven als webwinkel Coolblue.

Ook een groot aantal buitenlandse ondernemingen komt met kwartaalresultaten. In Duitsland zijn dat onder meer energiereus RWE en staalconcern Salzgitter, in Londen kunnen beleggers kwartaalberichten van easyJet, Vodafone, Burberry en Royal Mail tegemoetzien. Uit de VS komen cijfers van onder meer Home Depot, Wal-Mart en Cisco Systems.