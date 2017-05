Groei economie Japan trekt flink aan

De economie van Japan is in de eerste drie maanden van dit jaar aanzienlijk sterker gegroeid dan in de voorgaande periode. De groei van de derde economie van de wereld versnelde naar 2,2 procent op jaarbasis, van een bijgestelde 1,4 procent in het voorgaande kwartaal.

Het is het vijfde kwartaal met groei op rij voor Japan, wat de langste groeiperiode is in circa tien jaar. De economische expansie was bovendien sterker dan verwacht, economen rekenden gemiddeld op een toename van het Japans bruto binnenlands product met 1,7 procent.

De economie werd gesteund door toegenomen binnenlandse uitgaven en een fors hogere export.