Grieks akkoord over hervormingen

Griekenland en zijn internationale schuldeisers hebben een deal bereikt over de nodige hervormingsmaatregelen die nodig zijn voor een nieuw deel van het financiële steunpakket.

Begin april bereikten het land, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na anderhalf jaar onderhandelen al een politiek akkoord. In Athene werden de afgelopen tijd de losse eindjes afgerond en het nu bereikte technische akkoord verder besproken. Het gaat daarbij om een scala aan hervormingen op arbeid, pensioenen en belastingen.

„Er is witte rook. De onderhandelingen over een technische overeenkomst zijn afgerond op alle zaken. De weg is nu vrij voor gesprekken over schuldverlichting”, aldus de Griekse minister van Financiën Euklides Tsakalotos.

De Griekse regering moet de deal nu goedkeuren, voordat de ministers van Financiën van de eurolanden de uitgifte van nieuwe leningen aan het land doorzetten. De volgende vergadering van de zogenoemde eurogroep staat gepland voor 22 mei.