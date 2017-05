Goudprijs neemt duikvlucht

De goudprijs heeft afgelopen week zijn sterkste neergang gemaakt sinds november. Meevallende cijfers over de Amerikaanse economie en de verwachting bij beleggers dat de eurogezinde Emmanuel Macron zondag de Franse presidentsverkiezingen wint, zorgen er voor dat goud minder wordt opgezocht als veilige haven voor beleggers.

De prijs van goud zakte afgelopen week meer dan 3 procent tot 1227 dollar per troy ounce (31,1 gram), en kende daarmee de derde wekelijkse daling op rij. De prijs staat ook onder druk door een bericht dat de wereldwijde vraag flink is afgenomen. Centrale banken kopen het edelmetaal minder op. Ook de waarschijnlijke renteverhoging in de VS volgende maand zorgt voor een lagere prijs.

Sinds begin dit jaar staat de goudprijs overigens nog altijd circa 7 procent hoger. In september 2011 werd het hoogste niveau ooit bereikt met meer dan 1900 dollar.