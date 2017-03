Gemengd beeld op kalm Wall Street

De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag een wisselend beeld zien. Beleggers deden rustig aan na de winsten van een dag eerder. Toen kreeg het beurssentiment een impuls van positieve cijfers over het consumentenvertrouwen. Beleggers op Wall Street keken met een schuin oog naar de Britse regering, die eerder op de dag officieel het EU-lidmaatschap opzegde.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,2 procent op 20.659,45 punten. De brede S&P 500 eindigde 0,1 procent in de plus op 2361,13 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent vooruit tot 5897,55 punten.

Dat de Britten de brexit activeerden, liet beleggers over het algemeen koud. De sterkste reactie was te zien op de valutamarkt, waar de waarde van het Britse pond flink schommelde. De komende tijd moet meer duidelijk worden over de exacte gevolgen. Dat de partijen nu twee jaar de tijd hebben om de scheiding te regelen wordt door veel kenners als te krap bestempeld.

Vertex Pharmaceuticals maakte een koerssprong van dik 20 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft positieve resultaten bereikt met een experimenteel middel voor de behandeling van taaislijmziekte. De luxueuze huizeninrichter RH won 15 procent. Het voormalige Restoration Hardware kwam met beter dan verwachte resultaten en gunstige vooruitzichten.

PPG Industries won 0,8 procent aan beurswaarde. Het Amerikaanse verfconcern, dat nog altijd aast op de Nederlandse branchegenoot AkzoNobel, ziet zich in de overnamepoging meer en meer gesteund door aandeelhouders van Akzo. Die willen dat het Nederlandse verf- en chemieconcern de dialoog aangaat met PPG Industries.

De keten van sportcafés Dave & Buster’s Entertainment verloor 3,4 procent. De omzet viel afgelopen kwartaal lager uit dan analisten hadden gedacht.

De maker van communicatieapparatuur MaxLinear maakte een koerssprong van 5,4 procent. Het bedrijf neemt voor 700 miljoen dollar technologiebedrijf Exar over. Het aandeel Exar won daarop ruim een vijfde aan beurswaarde.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent tot 49,42 dollar en Brentolie klom 1,9 procent tot 52,30 dollar per vat. De euro noteerde 1,0764 dollar, tegen 1,0754 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.