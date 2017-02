„Gemeenten komen niet meer aan accountant ”

Nederlandse gemeenten zijn bang dat ze op korte termijn geen accountant meer kunnen vinden om hun jaarrekening te controleren. Dat blijkt uit een enquête van Het Financieele Dagblad.

In het onderzoek van de krant uiten gemeenten hun zorgen over de situatie. Ze dreigen zonder accountant hun wettelijke plicht te verzuimen, wat hun een korting op de rijksbijdrage zou kunnen opleveren. Uit de enquête blijkt dat de drie grootste accountantskantoren van Nederland, PwC, Deloitte en EY, massaal afscheid nemen van tientallen kleine en middelgrote gemeenten.

De kantoren schrijven zich niet meer in op aanbestedingen van gemeenten of proberen tussentijds onder een lopend contract uit te komen. De drie kantoren controleerden in boekjaar 2015 nog 159 van de 223 gemeenten die meededen aan het onderzoek. Een jaar later is dit aantal gedaald naar 106, iets minder dan de helft van de deelnemende gemeenten.