De Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal met 1,9 procent op jaarbasis gegroeid. Dat blijkt uit een tweede schatting die dinsdag is gepubliceerd.

Het nieuwe cijfer komt overeen met een eerdere raming. Dat is een tegenvaller want economen gingen er in doorsnee vanuit dat de groei van ’s werelds grootste economie op basis van completere gegevens wat hoger zou uitpakken (2,1 procent).