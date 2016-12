FrieslandCampina verlaagt melkprijs voor boeren

Zuivelreus FrieslandCampina heeft de zogeheten garantieprijs voor boerderijmelk die de aangesloten boeren in januari leveren dinsdag vastgesteld op 34,50 euro per honderd kilo. Dat is een daling van 3 euro vergeleken met december.

In die maand was echter een correctie van 3,50 euro opgenomen vanwege te laag ingeschatte melkprijzen van de zogeheten referentiebedrijven in de maanden daarvoor. FrieslandCampina stemt zijn garantieprijs –een basisprijs voor melk van standaardkwaliteit– af op de verwachte melkprijzen die enkele andere Europese zuivelbedrijven aan hun boeren betalen.

De nieuwe melkprijs is nog altijd 1,50 euro hoger dan de novemberprijs. Het zuivelconcern, dat 80 procent van de Nederlandse boerderijmelk verwerkt, verwacht dat de prijzen van zogeheten basisproducten op de internationale zuivelmarkt de komende tijd nog licht door zullen stijgen.

De garantieprijs voor biologische melk gaat in januari met 1,50 euro omlaag naar 48,00 euro per honderd kilo.

Zoals eerder bekend werd, houdt FrieslandCampina vanaf 9 januari 90 procent van de garantieprijs in bij boeren die hun melkproductie te sterk hebben uitgebreid. De zuivelreus loopt daarmee vooruit op het zogeheten fosfaatreductieplan van de gezamenlijke zuivelsector, dat naar verwachting in maart in werking treedt.