Franse verkiezingsrally op beurzen

De Europese beurzen zijn maandag met stevige plussen aan de handelsweek begonnen. Beleggers reageerden opgelucht op de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Vooral aandelen van banken en verzekeraars gingen over een breed front hard omhoog. Op Beursplein 5 viel AkzoNobel op na een nieuw overnamevoorstel van PPG Industries.

De AEX-index sloot 2,3 procent hoger op 523,73 punten. De MidKap steeg eveneens 2,3 procent, tot 767,53 punten. De beurs in Parijs dikte maar liefst 4,1 procent aan terwijl Londen 2,2 procent won. In Frankfurt toonde de DAX een plus van 3,4 procent.

De sociaal-liberaal Emmanuel Macron en Marine Le Pen van het nationalistische Front National staan in de beslissende tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen tegenover elkaar. Volgens verschillende peilingen is de pro-Europese Macron de gedoodverfde winnaar van de beslissende tweede ronde.

De euro zat stevig in de lift na de Franse verkiezingsuitslag. De munt bracht 1,0861 dollar op, tegen 1,0695 dollar bij het slot van de handelsweek in Europa op vrijdag. Verder waren aandelen van banken en verzekeraars in trek. Zo behoorden in de AEX de aandelen ING (plus 6 procent), ABN AMRO (plus 5,9 procent) en NN (plus 4,5 procent) tot de grootste winnaars.

In Parijs stegen BNP Paribas, Crédit Agricole en Société Générale tot bijna 11 procent. Ook in Italië waren banken zeer in trek, met flinke plussen voor bijvoorbeeld UniCredit en Intesa Sanpaolo. Deutsche Bank en Commerzbank dikten in Frankfurt tot ruim 9 procent aan.

Verf- en chemieconcern AkzoNobel bestudeert momenteel het nieuwe, aanzienlijk verhoogde overnamevoorstel van PPG. De Amerikanen zijn nu bereid 96,75 euro per aandeel op tafel te leggen, inclusief het nog door AkzoNobel te betalen slotdividend. Dat komt in totaal neer op bijna 27 miljard euro. Het voorgaande bod bedroeg nog 90 euro per aandeel. Akzo won 4,8 procent tot 81,93 euro.

Technologieconcern Philips opende de boeken over het eerste kwartaal. De onderneming wist ondanks grote schommelingen in de markten waarin het actief is de omzet op te voeren. Ook de winst zat in de lift. Philips steeg in de groengekleurde hoofdindex 3,6 procent.

Een vat Amerikaanse olie bracht op de termijnmarkt 49,29 dollar op. Dat komt neer op een daling van 0,7 procent. De prijs van Brentolie, die gewonnen wordt in Europa, Afrika en het Midden-Oosten, zakte 0,6 procent tot 51,66 dollar per vat.