Fors meer winst voor Italiaanse bank Intesa

Intesa Sanpaolo, een van de sterkere banken van Italië, heeft zijn winst afgelopen jaar flink kunnen opvoeren. Daarbij hoefde het financiële concern aanzienlijke minder geld te reserveren voor slechte leningen dan een jaar eerder.

Onder de streep hield Intesa 3,1 miljard euro over, een kleine 14 procent meer dan in 2015. Met name in het vierde kwartaal ging de nettowinst stevig vooruit, mede door de verkoop van onderdelen. Die compenseerden extra kosten die de bank moest maken in verband met het overeind houden van het financiële systeem in Italië.

De bankensector in het Zuid-Europese land staat stevig onder druk. De problemen doen zich vooral voor bij Monte dei Paschi di Siena en het grotere UniCredit, die kampen met een enorme hoeveelheid slechte leningen.

Intesa staat de laatste weken wel extra in de schijnwerpers omdat de bank overweegt om te fuseren met de grootste verzekeraar van Italië, Generali. Als die deal doorgaat ontstaat er een grote financiële kolos die zelfs UniCredit flink overtreft. Over het onderzoek naar de mogelijke samensmelting liet Intesa vrijdag echter niets nieuws los.