Fors meer vluchten verstoord door slecht weer

Het vliegverkeer heeft in het eerste kwartaal van 2017 veel last gehad van slecht weer. Het aantal ernstig vertraagde of geannuleerde vluchten van en naar Nederlandse luchthavens lag daardoor in de eerste drie maanden van het jaar meer dan twee keer zo hoog als een jaar eerder.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van EUclaim, een bedrijf dat gedupeerde passagiers helpt om schadevergoeding te claimen bij luchtvaartmaatschappijen. Zij hebben daar recht op als zij door een verstoring meer dan drie uur later op hun eindbestemming aankomen. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer, geldt dat overigens niet.

In totaal telde EUclaim afgelopen kwartaal negen dagen waarop slecht weer het vliegverkeer hinderde. Vooral op 23 februari was het goed raak. Toen zorgde een straffe zuidwesterstorm ervoor dat ruim 450 vluchten niet door konden gaan of meer dan drie uur vertraging opliepen.