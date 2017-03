FNV krijgt gelijk van adviseur Europese Hof

Kinderopvangbedrijf Smallsteps kan mogelijk een flinke claim tegemoetzien in verband met de doorstart van zijn failliete branchegenoot Estro in 2014. De advocaat-generaal van het Europese Hof stelde woensdag dat werknemers bij de toen toegepaste ‘flitsprocedure’ nooit zomaar aan de kant gezet hadden mogen worden. Vakbond FNV voelt het gelijk aan zijn zijde en reageerde verheugd.

Het bankroet van Estro en de doorstart onder de naam Smallsteps werden destijds in één dag beklonken. 2600 werknemers gingen mee naar Smallsteps en ruim duizend mensen verloren hun baan. FNV stapte vervolgens met vier ontslagen medewerkers naar de rechter.

Het gaat in de zaak om de vraag of arbeidsvoorwaarden en dienstverbanden voortgezet moeten worden bij het zogeheten pre-pack of flitsfaillissement. Die vorm van een bankroet is specifiek gericht op de redding van de onderneming of de nog levensvatbare onderdelen daarvan. Volgens de advocaat-generaal, een belangrijke adviseur van het Europese Hof, is daarom sprake van een ‘overgang van onderneming’ waardoor de bescherming van werknemers in stand blijft.

Als het aan FNV ligt heeft een groot deel van de gedupeerden recht op een vergoeding, wat in sommige gevallen een paar jaar doorbetaling van loon, plus een nieuwe indiensttreding kan betekenen. Zover is het echter nog niet. Als het Europese Hof het advies van de advocaat-generaal overneemt moet de rechter in Nederland de zaak nog verder beoordelen.

Daarbij is het onder meer de vraag of de Nederlandse wet op dit punt wel volgens de Europese richtlijnen is uit te leggen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de zaak volgens FNV de gemoederen in politiek Den Haag mogelijk nog flink gaan opschudden.

Smallsteps was woensdag vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.