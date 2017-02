Flinke omzetstijging voor architectenbureaus

Architectenbureaus hebben een uitzonderlijk sterk laatste kwartaal van 2016 achter de rug. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen de opbrengsten op jaarbasis met bijna 12 procent omhoog. Dat komt neer op de grootste omzetstijging in de architectenbranche sinds begin 2006.

In heel 2016 dikte de omzet met dik 7 procent aan. Architecten krabbelen al sinds eind 2014 langzaam op uit de crisis, maar hun omzetniveau ligt nog wel bijna 45 procent lager dan in het topjaar 2005.

Het CBS rekent de architecten tot de zakelijke dienstverlening. Die sector zette als geheel een kleine 6 procent meer om in 2016, na een verkoopplus van bijna 8 procent in 2015. Daarmee neemt de omzet in de sector al ruim drie jaar op rij toe.

Ook enkele andere deelbranches lieten stevige groeicijfers zien. Zo kregen arbeidsbemiddelaars, uitzendbureaus en personeelsbeheerders er een kleine 8 procent aan omzet bij. Bij administratieve dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs, was sprake van een stijging van ruim 6 procent. Dit was voor hun de sterkste jaargroei in ruim een decennium.

Schoonmaakbedrijven wisten hun opbrengsten slechts met een kleine 3 procent op te voeren. Maar 2016 was wel al het vijfde achtereenvolgende jaar dat zij meer omzet in de boeken konden zetten.

Het vertrouwen van zakelijke dienstverleners is momenteel ook ijzersterk. De graadmeter waarmee het statistiekbureau het ondernemerssentiment meet bereikte begin dit jaar het hoogste niveau sinds 2008, zo werd onlangs al bekend.

Het CBS meldde woensdag tevens dat de omzet in de IT-branche vorig jaar 2,5 procent hoger uitkwam dan een jaar eerder. Dat was een stuk minder dan in 2015, toen IT-dienstverleners met een plus van ruim 8 procent nog de grootste omzetstijging sinds 2007 noteerden.