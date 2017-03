Export naar Groot-Brittannië nam toe in 2016

Nederland heeft vorig jaar voor bijna 40 miljard euro aan goederen geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk, ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. De import uit Groot-Brittannië groeide met zo’n 2 procent tot een kleine 22 miljard euro. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het Verenigd Koninkrijk behoort met Duitsland en België tot de belangrijkste exportpartners van Nederland. Het land is goed voor 9 procent van de totale export. Dat is een procentpunt meer dan in 2010, toen de totale export naar Groot-Brittannië uitkwam op bijna 30 miljard euro. De importwaarde lag vorig jaar juist lager dan in 2010.

Hoeveel Nederland vorig jaar daadwerkelijk overhield aan die uitvoer, meldde het CBS niet. Wel kwam het statistiekbureau met gegevens over 2015. De zogenoemde toegevoegde waarde van de export van zowel goederen als diensten naar het Verenigd Koninkrijk kwam in dat jaar uit op bijna 21 miljard euro. Dat is 10 procent van de totale exportverdiensten.

Vooral de export van landbouwproducten is relatief sterk afhankelijk van het land dat dit jaar naar verwachting de eerste formele stappen zet richting een vertrek uit de Europese Unie. In totaal ging vorig jaar voor 6,1 miljard euro aan vlees, bloemen, groente en fruit van Nederlandse bodem naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is 10 procent van de totale landbouwexport.

Agrarische producten zijn goed voor bijna een derde van alle, in Nederland geproduceerde goederen die vorig jaar de Noordzee overstaken. De totale waarde van de export van Nederlandse producten bedroeg 21,7 miljard euro. De rest van de export betrof wederuitvoer van uit het buitenland gehaalde goederen. Daar verdient Nederland minder aan dan aan eigen producten.