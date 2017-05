Europese Commissie: Nederlandse economie groeit robuust

De Nederlandse economie vertoont dit jaar een „robuuste groei” van 2,1 procent. Volgend jaar zakt het groeipercentage „mild” terug tot 1,8, verwacht de Europese Commissie.

Die publiceerde donderdag haar economische lenteprognoses voor de EU. De Brusselse cijfers wijken niet af van de schattingen van het Centraal Planbureau (CPB).

De eurozone groeit dit jaar met 1,7 procent. In februari werd nog gerekend op 1,6 procent. In 2018 zal het gezamenlijke bruto binnenlands product (bbp) binnen de muntunie met 1,8 procent toenemen. Voor de hele EU raamt Brussel een plus van 1,9 procent zowel dit als volgend jaar. EU-commissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken): „Europa begint aan zijn vijfde achtereenvolgende jaar van groei.”

De Commissie zegt dat Nederland voortbouwt op „de goede prestaties van 2016, waarin de openbare financiën aanmerkelijk verbeterden.” Die leiden tot een begrotingsoverschot in 2017 van 0,5 procent (0,4 procent in 2016), oplopend naar 0,8 volgend jaar. De staatsschuld daalt naar 59,8 procent van het bbp.

Brussel verwacht verder dat binnen de eurozone dit jaar nog 9,4 procent van de beroepsbevolking op zoek is naar een baan. In 2018 daalt de werkloosheid naar 8,9 procent. Voor de EU als geheel zakt het cijfer van 8 procent in 2017 naar 7,7 in 2018. Dat zijn percentages die na het uitbreken van de crisis in 2008 niet meer zijn voorgekomen.

De inflatie zakt na een tijdelijke opleving tot 1,6 procent dit jaar, in 2018 terug naar 1,3 procent. Daarmee blijft het tempo onder het door de ECB nagestreefde doel van „onder, maar dicht bij 2 procent.”