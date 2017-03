Europese beurzen verdeeld het weekeinde in

De graadmeters op de Europese aandelenmarkten toonden vrijdag bij het slot een gemengd beeld. Onder de hoofdfondsen in Amsterdam was digitaal beveiliger Gemalto de absolute uitblinker. Het bedrijf kwam met sterke jaarcijfers en een flinke verhoging van het dividend.

Op het Damrak sloot de toonaangevende AEX-index 0,4 procent hoger op 505,86 punten. De MidKap daarentegen leverde 0,1 procent in en kwam op 732,33 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen zakten tot 0,3 procent, de DAX in Frankfurt kreeg er 0,6 procent bij.

Gemalto slaagde er afgelopen jaar een dalende omzet uit mobiele telefonie te compenseren met groei op alle andere markten waarin het bedrijf actief is. De winstdeling voor de aandeelhouders ging met 6 procent omhoog. Het aandeel eindigde met een plus van 7,8 procent boven aan de AEX.

Ook de banken ABN AMRO en ING waren in trek met koerswinsten van allebei 2,9 procent. KPN profiteerde van een adviesverhoging en steeg 2,3 procent. Onderaan de AEX met een verlies van 1,8 procent stond staalconcern ArcelorMittal.

Bij de middelgrote fondsen was Vastned na een negatief analistenrapport de sterkste daler met een verlies van 2,1 procent. Chiptoeleverancier ASMI leverde 0,6 procent in, ondanks een stijgende kwartaalwinst en een vergroting van zijn aandeleninkoopprogramma. Air France-KLM stond met een plus van 0,9 procent bovenaan de MidKap.

Bij de kleinere fondsen schoot metalenspecialist AMG 18 procent omhoog dankzij een langjarige order voor zijn Braziliaanse dochterbedrijf. Automatiseerder ICT Group klom 5,2 procent na sterke jaarcijfers. Mooie groeivooruitzichten van Neways Electronics werden op de lokale markt onthaald met een koerswinst van 3,3 procent.

Mediabedrijf TMG steeg bij de kleine fondsen 3,5 procent en kwam op 6,35 euro. Dat is precies het bedrag dat televisiemagnaat John de Mol afgelopen week per aandeel op tafel legde. Zijn Vlaamse opponent Mediahuis heeft 5,90 euro per aandeel over voor het belang van circa 21 procent dat nog vrij verhandelbaar is.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 53,18 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 55,62 dollar per vat. De euro was 1,0550 dollar waard, tegen 1,0515 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.