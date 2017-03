Europese beurzen sluiten met verlies

De Europese beurzen zijn dinsdag in het rood gesloten, na koerswinsten eerder op de dag. Verliezen bij grondstoffondsen door druk op de staal- en koperprijzen trokken de graadmeters aan het einde van de dag omlaag. In Amsterdam was AkzoNobel een blikvanger na nieuwe berichten over de interesse van het Amerikaanse PPG Industries in het bedrijf.

De AEX-index op het Damrak eindigde 0,3 procent lager op 513,59 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 736,34 punten. Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,8 procent naar beneden.

AkzoNobel sprong eruit bij de hoofdfondsen in Amsterdam, met een plus van 2 procent. Volgens bronnen zou PPG werken aan een nieuw bod op het verf- en chemieconcern dat onlangs nog niets moest hebben van een Amerikaanse overnamepoging. Een grote institutionele investeerder zou AkzoNobel bovendien hebben opgeroepen een nieuw bod serieus in overweging te nemen.

De grootste verliezer in de AEX was staalconcern ArcelorMittal, dat 3,2 procent lager eindigde. In de MidKap behoorde roestvrijstaalbedrijf Aperam tot de sterkste dalers met een min van 2,7 procent.

ING ging met een plus van 0,8 procent de handel uit. Aegon en ABN AMRO eindigden na eerder op winst te hebben gestaan, uiteindelijk toch in de min. Elders op het continent lieten onder meer Deutsche Bank, Société Générale en het Italiaanse Banco BPM stevige plussen zien.

De koers van bankaandelen werd gesteund door een verkiezingspeiling in Frankrijk die uitwees dat de eurogezinde Emmanuel Macron voorloopt in de strijd om het presidentschap. De stijgende kansen van Macron in Frankrijk worden ook als gunstig gezien voor de toekomst van de euro. De waarde van de Europese munt liep op tot 1,0817 dollar, tegen 1,0745 dollar bij het Europese slot een dag eerder.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak daalde funderingsspecialist Sif 8 procent door een verlaging van het beleggingsadvies bij Kepler Cheuvreux.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 47,60 dollar en Brentolie werd 1 procent goedkoper bij 51,12 dollar per vat.