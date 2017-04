Europese beurzen openen in de min

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. De Amerikaanse raketaanval op Syrië zorgt voor enige onrust in de markt, waar verder vooral wordt uitgekeken naar het maandelijkse rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt later op de dag.

De Amsterdamse AEX-index stond kort na de opening 0,2 procent lager op 515,11 punten. De MidKap zakte ook 0,2 procent, naar 741,56 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs leverden 0,3 tot 0,5 procent in.

Op Shell (plus 0,6 procent) en SBM Offshore (plus 0,8 procent) na stonden alle 25 hoofdfondsen aan het Damrak in het rood. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een min van 1,2 procent.