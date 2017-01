EU moet oppassen met „City”

De Europese Unie moet erg oppassen met de toegang van de Britse financiële sector tot de EU-markt. Die sector, ook de City genoemd, heeft mogelijk een schadelijke invloed na de brexit. De EU moet daarom erg waakzaam zijn wanneer ze toegang tot de markt van de EU biedt, om de financiële stabiliteit in de EU te beschermen.

Deze waarschuwing heeft Michel Barnier gedaan, de speciale onderhandelaar van de EU over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit), aldus de krant The Guardian. Barnier is minder bezorgd over toegang voor Europese bedrijven uit de sector tot Engeland. „Europa heeft speciale waakzaamheid ten aanzien van haar financiële stabiliteit nodig, geen speciale deal om toegang tot de City te hebben”.