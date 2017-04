Eigenaar Financial Times investeert in Blendle

De Nederlandse start-up Blendle heeft in het Japanse mediaconcern Nikkei, onder meer eigenaar van zakenkrant Financial Times, een nieuwe investeerder weten te strikken. Ook het Amsterdamse investeringsfonds INKEF Capital steekt geld in de onlinekiosk, waarmee gebruikers losse artikelen uit kranten en tijdschriften kunnen lezen.

Om welke bedragen het gaat, wordt niet naar buiten gebracht. De nieuwe investeerders bliezen in een persverklaring wel de loftrompet over de onderneming: „Wat Spotify is voor muziek en Netflix voor video is Blendle voor journalistiek”, aldus Robert-Jan Galema, directeur bij INKEF. Blendle-oprichter Alexander Klöpping noemde de nieuwe samenwerking „een van de meest opwindende uitgeversinitiatieven van de laatste tijd”.

Blendle werd tweeënhalf jaar geleden opgericht en heeft inmiddels meer dan 1 miljoen gebruikers. In het assortiment zijn zowel Nederlandse, Duitse als Engelstalige bladen te vinden. De onderneming wist eerder al een investering van 3 miljoen euro op te halen bij The New York Times en de Duitse mediareus Axel Springer.