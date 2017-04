Eerste oogst olifantsgras in Achterberg

Met zijn zwaarste hakselaar oogst loonwerker Jan Gerritsen uit Renkum dinsdag miscanthus, het sterke Afrikaanse olifantsgras, bij kalvermester Hennie Henken uit Achterberg. Het is officieel de eerste oogst van het jaar.

Henken gebruikt het bamboeriet als brandstof voor het verwarmen van zijn stallen met 1150 kalveren en twee woonhuizen. Hij voorziet hiermee voor 80 procent in zijn energiebehoefte.

gras

De dikte en hoogte van het olifantsgras op het 5 hectare grote perceel is dit jaar optimaal. Daarmee bespaart Henken zo’n 20.000 tot 25.000 euro aan energiekosten (50.000 kubieke meter gas) per jaar voor zijn 200 kilowatt grote verwarmingsinstallatie. In navolging van een succesvolle proef in Achterberg wordt inmiddels op meer plekken in Nederland het olifantsgras neergezet en geoogst.