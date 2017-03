Een op twee huishoudens heeft smart-tv

Bijna één op de twee huishoudens heeft momenteel een smart-tv. Volgens onderzoeksbureau Telecompaper is het aantal huishoudens met een met internet verbonden televisie in ruim twee jaar gegroeid van 20 naar 48 procent, maar de groei is wel aan het afvlakken.

Niet alle smart-tv’s worden volgens Telecompaper daadwerkelijk aangesloten op het internet. Andersom kan een gewone tv kan met behulp van geschikte apparatuur ook online komen. Inmiddels heeft 50 procent van alle huishoudens tenminste één tv aangesloten op internet.

Verder blijkt uit het onderzoek dat Netflix nog altijd de grootste betaalde videodienst in Nederland is. Circa 28 procent van de huishoudens heeft een abonnement op Netflix. Van huishoudens die nog niet over Netflix beschikken, overweegt 7 procent in de nabije toekomst een abonnement te nemen.