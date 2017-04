Het vertrouwen in de economie in de eurolanden is deze maand opgelopen tot het hoogste peil sinds vorig jaar augustus. Dat blijkt uit cijfers die de Europese Commissie donderdag heeft gepubliceerd.

Het vertrouwen verbeterde in alle sectoren. Daarbij vielen vooral de ontwikkelingen in de industrie, bouw, detailhandel en onder consumenten op. Onder de grootste economieën werd de sterkste verbetering gemeten in Duitsland, Italië en Frankrijk.