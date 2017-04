Draghi: ECB wijkt niet van zijn koers

De Europese Centrale Bank (ECB) is niet van plan af te wijken van zijn huidige koers. Dat betekent dat een eerste verhoging van de rentetarieven in de eurozone op zich laat wachten tot ruim na de afloop van het opkoopprogramma van de centrale bank. Dat zei ECB-president Mario Draghi donderdag tijdens een toespraak in Frankfurt.

De ECB hanteert al langer de verwachting dat de rente nog heel lang heel laag blijft, en zeker niet voor het einde van de opkoop van obligaties zal worden verhoogd. Het economische herstel en de oplopende inflatie in de eurozone voedden afgelopen tijd echter speculaties dat de centrale bank mogelijk van dit pad zou afwijken. Daarbij zou bijvoorbeeld de negatieve depositorente van de ECB al eerder worden verhoogd.

Die negatieve rente speelt volgens Draghi echter een belangrijke rol in de verbetering van de financiële omstandigheden in de eurozone. De negatieve bijwerkingen blijven daarbij nog altijd beperkt, stelde hij.