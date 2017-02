Dow zet recordreeks voort

De Dow-Jonesindex op de aandelenbeurs in New York heeft donderdag zijn al lang aanhoudende recordreeks doorgezet. De graadmeter met dertig toonaangevende fondsen eindigde voor de tiende handelsdag op rij op een recordslotstand. Zoiets is in drie decennia niet meer voorgekomen.

Verder was sprake van een weinig enerverende handelssessie. Voor beleggers op Wall Street was er amper richtinggevend nieuws voorhanden. De Dow kreeg er 0,2 procent bij, op 20.810,32 punten. De brede S&P 500 sloot vlak op 2363,81 punten en technologiebeurs Nasdaq speelde 0,4 procent kwijt bij 5835,51 punten.

Grootste daler onder de Dowfondsen was machinebouwer Caterpillar, die 2,7 procent zakte. De topman van Caterpillar had donderdag juist een gesprek met Donald Trump. De Amerikaanse president sprak met meer bestuurders van industriebedrijven en veel daarvan noteerden lager. Grote uitschieter daarbij was staalconcern US Steel dat bijna 8 procent verloor. Trump wil onder meer dat de bedrijven werk maken van het vergroten van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten.

Tesla zag zijn koers dik 6 procent terugvallen. De producent van elektrische wagens is afgelopen kwartaal opnieuw in de rode cijfers beland. Wel is de omzet flink gestegen dankzij een sterk toegenomen verkoop.

HP Inc kreeg de handen van beleggers wel op elkaar, met een koerswinst van bijna 9 procent. De onderneming, ontstaan uit de opdeling van het vroegere Hewlett-Packard, wist de winstgevendheid op te schroeven dankzij een sterke vraag naar laptops.

L Brands, het moederconcern van lingerieketen Victoria’s Secret, speelde een kleine 16 procent kwijt na een waarschuwing voor de resultaten in 2017. L Brands heeft te kampen met een gedaalde verkoop bij Victoria’s Secret.

Chipmaker Nvidia daalde verder ruim 9 procent vanwege een adviesverlaging door analisten. Voedingsmaker Hormel Foods zakte dik 5 procent, na een negatieve bijstelling van de winstverwachting.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,5 procent tot 54,37 dollar en Brent won 1,2 procent, bij 56,48 dollar per vat. De euro was 1,0579 dollar waard, tegen 1,0585 dollar bij het slot in Europa eerder op de dag.