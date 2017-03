Doorstart voor winkels Charles Vögele

De Nederlandse winkels van de modeketen Charles Vögele krijgen een doorstart. De curatoren hebben overeenstemming bereikt met Vidrea Retail, dat zoveel mogelijk winkels open wil houden, werd dinsdag bekendgemaakt.

De overeenstemming betreft 90 van de oorspronkelijk 95 winkels, maar het is niet zeker dat die daadwerkelijk allemaal open kunnen blijven. Dat is volgens Vidrea nog afhankelijk van de onderhandelingen met verhuurders.

Charles Vögele telde circa 700 werknemers in Nederland. Eind januari werd bekend dat het bedrijf Nederland de rug toekeerde. Daarbij werd het faillissement aangevraagd voor de Nederlandse winkels.

Vidrea wil de winkels nog voor het komende najaar ombouwen tot winkels waar meerdere merken worden verkocht, voor dezelfde doelgroep als het huidige Charles Vögele. Dat bedrijf richt zich op mannen en vrouwen vanaf 35 jaar.

Met het Zwitserse moederbedrijf is overeenstemming bereikt over de levering van de zomercollectie, zodat de winkels binnenkort weer nieuwe voorraad ontvangen. Door een licentieovereenkomst blijft het merk Charles Vögele na de doorstart een van de merken in de schappen.

Het al langer kwakkelende Charles Vögele werd eind vorig jaar overgenomen door het Italiaanse consortium Sempione Retail. De nieuwe eigenaren willen zich onder een andere naam concentreren op de belangrijkste markten: Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. Voor de Benelux en Duitsland was in de toekomstplannen geen rol weggelegd.