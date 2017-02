Dochter Boskalis verwerkt as uit afval Attero

Recyclingbedrijf ACCN, een gezamenlijke onderneming van Boskalis en Inashco, gaat de komende tien jaar de as verwerken die achterblijft in de verbrandingscentrales van afvalverwerker Attero in Moerdijk en Wijster. Dat maakte Boskalis donderdag bekend.

De totale waarde van het contract overstijgt de 100 miljoen euro, en is mede afhankelijk van de marktprijzen van de metalen die uit de as kunnen worden gewonnen. Voor de verwerking bouwt ACCN momenteel een geavanceerde fabriek in Nauerna, aan het Noordzeekanaal.

De energiecentrales van Attero in Moerdijk en Wijster produceren jaarlijks zo’n 450.000 ton as. Dankzij een reinigingsprocedé dat ontwikkeld is door de milieutak van Boskalis kan bijna alles verwerkt worden tot bruikbare grondstoffen, bijvoorbeeld zand en zeldzame metalen.