Diepzee en schalie ‘groeimotoren’ voor Shell

Olie- en gasprojecten in de diepzee en in schaliegesteente zijn „groeimotoren” voor Shell. Dat heeft Upstream-directeur Andy Brown van het olie- en gasconcern dinsdag gezegd op een bijeenkomst in Londen.

Volgens Brown draaien de nieuwste diepzeeprojecten van Shell al quitte bij een olieprijs van iets minder dan 45 dollar per vat. Bij de meeste reserves in schaliegesteente ligt het zogeheten break-evenpoint rond een prijs van 40 dollar per vat. Momenteel schommelt de olieprijs rond de 55 dollar per vat.

Shell heeft al twee jaar veel last van de lage olieprijzen, die begin vorig jaar een dieptepunt bereikten. Afgelopen kwartaal ging het wel weer wat beter met de divisie die ruwe olie produceert (Upstream), zo werd onlangs bekend bij de jaarcijfers van het concern. Het onderdeel draaide vorig kwartaal nagenoeg quitte, na een verlies van 1 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2015.