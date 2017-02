Dieprode cijfers Möller-Maersk

De Deense containervervoerder en olieproducent A.P. Möller-Maersk heeft 2016 dieprode cijfers geschreven. Zwakke prestaties bij het containervervoer en enorme afschrijvingen op de oliedivisie resulteerden uiteindelijk in een nettoverlies van 1,9 miljard dollar, waar een jaar eerder nog 925 miljoen dollar overbleef.

Containertak Maersk Line, die onlangs bekendmaakte het Duitse Hamburg Süd in te lijven in een poging zijn leidende marktpositie te behouden, boekte een verlies van 376 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog een winst van 1,3 miljard dollar.

Bij Maersk Drilling en Maersk Supply Service deden afschrijvingen van in totaal 2,7 miljard dollar de resultaten geen goed. Maersk zou de onderdelen graag verkopen nu het bedrijf staat voor een splitsing van activiteiten.

Voor 2017 voorziet Maersk een verbetering bij zijn containerdivisie, geholpen door de aantrekkende markt voor vrachtvervoer.