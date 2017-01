Deutsche Bank beboet om witwaspraktijken

Deutsche Bank moet in Groot-Brittannië een boete betalen van 163 miljoen pond (190 miljoen euro). De Financial Conduct Authority (FCA) heeft ernstige tekortkomingen vastgesteld in de manier waarop de bank witwaspraktijken probeert tegen te gaan. Dat maakte de toezichthouder dinsdag bekend.

Deutsche Bank lette volgens de FCA niet goed op bij het werven van nieuwe klanten in het Verenigd Koninkrijk. Daardoor kon in totaal zo’n 10 miljard dollar, waarvan de herkomst onduidelijk was, vanuit Rusland worden weggesluisd naar offshorerekeningen. Het lijkt er volgens de toezichthouder sterk op dat het om criminele transacties ging.