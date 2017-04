Damrak vlak na lang paasweekeinde

De beurs in Amsterdam is dinsdag nagenoeg onveranderd geopend. Beleggers op het Damrak en elders in Europa keerden terug van het lange paasweekeinde. Op Goede Vrijdag en tweede paasdag werd niet gehandeld op de Europese aandelenmarkten.

De AEX-index stond kort na opening vrijwel vlak op 515,79 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 750,2 punten. In Parijs en Frankfurt verschenen winsten tot 0,4 procent op de koersenborden. Londen daalde echter 0,3 procent.

In de hoofdindex op Beursplein 5 was Galapagos de sterkste stijger met een winst van 4,2 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft met een aandelenverkoop in de VS 338 miljoen dollar opgehaald. Daarmee wist Galapagos meer te cashen dan was voorzien. De onderneming kondigde in eerste instantie aan 275 miljoen dollar op te willen halen met de verkoop.

Staalconcern ArcelorMittal bungelde onderaan bij de hoofdfondsen met een min van 3,3 procent, onder druk van de lagere ijzerertsprijs. In Londen gingen mijnbouwers als BHP Billiton, Rio Tinto en Anglo American tot 3 procent onderuit.