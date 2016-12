Daling werkloosheid Frankrijk zet door

Voor het eerst sinds 2008 is de werkloosheid in Frankrijk drie maanden achter elkaar gedaald. Volgens de maandag door het ministerie van Arbeid gepubliceerde cijfers over november waren er 31.800 minder werklozen dan de maand ervoor. In de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen met 110.000 mensen afgenomen, de sterkste daling over drie maanden gemeten sinds 2001.

Er zijn nog altijd 3,44 miljoen werklozen, maar voor de onder vuur liggende socialistische president François Hollande zijn de jongste cijfers een verademing. Tijdens zijn in 2012 begonnen regering steeg het aantal werklozen gestaag en bereikte in februari 2016 bijna 3,6 miljoen. Hollande kwam aan de macht met de belofte de werkloosheid terug te dringen. Op de valreep lijkt hij die belofte te gaan inlossen. De presidentsverkiezingen zijn in april en mei en Hollande doet daar niet aan mee omdat hij volgens peilingen kansloos is.