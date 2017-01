Daimler sluit deal met Uber

De Duitse autofabrikant Daimler heeft een overeenkomst gesloten met internettaxibedrijf Uber. De deal moet ervoor zorgen dat in de komende jaren zelfrijdende auto’s van het moederbedrijf van Mercedes deel gaan uitmaken van de vloot van Uber.

Veel details meldden de twee bedrijven dinsdag niet. De uitwerking van de deal is dan ook nog afhankelijk van verdere ontwikkelingen in de markt voor zelfrijdende auto’s. Ook is nog niet duidelijk wanneer er autonome voertuigen beschikbaar komen en hoe de financiële kant van de overeenkomst wordt ingevuld.

Daimler werkt hard aan technologie voor zelfrijdende auto’s, maar is daarbij zeker niet de enige. Eerder sloot Uber al een overeenkomst met Volvo voor de gezamenlijke ontwikkeling van een auto die geen chauffeur nodig heeft.