Cijfers KLM en Air France lopen verder uiteen

KLM heeft de resultaten afgelopen jaar aanmerkelijk verbeterd. De luchtvaartmaatschappij wist de operationele winst met ruim driekwart op te voeren tot 681 miljoen euro. Daardoor kon ook moederbedrijf Air France-KLM donderdag betere resultaten presenteren.

Zustermaatschappij Air France zag de operationele winst juist met een kleine 13 procent dalen naar 372 miljoen euro. Daarmee lopen de resultaten van de Franse en de Nederlandse tak verder uiteen. Prijsvechter Transavia maakte een einde aan een lange reeks verliezen en speelde op operationeel niveau quitte.

De groep als geheel boekte een operationele winst van 1,05 miljard euro, een derde meer dan in 2015. Ondanks een passagiersgroei van 4 procent daalde de omzet met 3,3 procent naar 25,7 miljard euro. Dat komt door aanhoudende druk op de ticketprijzen. Netto bleef 792 miljoen euro over, tegen 118 miljoen euro een jaar eerder.

Behalve een 1,5 miljard euro lagere brandstofrekening, zorgden kostenbesparingen voor betere resultaten. Dat dit bij Air France niet zo is, komt volgens financieel directeur Frédéric Gagey mede door stakingen afgelopen zomer. Die hebben het bedrijf zo’n 130 miljoen euro gekost.

Daarnaast drukten de recente aanslagen in Frankrijk hun stempel op de cijfers van Air France. Door de terreuraanslagen in Parijs en Nice was Frankrijk lange tijd uit de gratie als reisbestemming.

Over de ontwikkelingen in januari 2017 is Air France-KLM positief. Het aantal reizigers bleef sterk toenemen. De ticketprijzen daalden nog wel, maar minder sterk dan afgelopen jaar. „We zijn niet euforisch en blijven voorzichtig, maar het verschil is aanzienlijk”, zei Gagey.

Komend jaar blijft Air France-KLM aansturen op verdere besparingen. Afgelopen jaar daalden de vliegkosten met 1 procent, dit jaar moet dat 1,5 procent worden, afgezien van de brandstofrekening. Die zal naar verwachting in totaal 100 miljoen euro hoger uitvallen dan in 2016. Het stoelaanbod neemt met 3 tot 3,5 procent toe.

In het vierde kwartaal kwam de omzet uit op 6,09 miljard euro, 2,5 procent minder dan een jaar eerder. De operationele winst daalde met bijna een derde naar 94 miljoen euro. Die resultaten overtreffen de gemiddelde verwachting van analisten.