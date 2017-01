Chinese leider breekt in Davos lans voor wereldhandel

Het Zwitserse skiresort Davos is deze week even het centrum van de wereld. Die indruk wekt althans de gastenlijst van het World Economic Forum. Daarop prijken grote namen uit de internationale politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap en de culturele sector.

De eredienst van de wereldhandel, zo karakteriseerde een journalist van de Volkskrant vandaag de conferentie in Davos. Maar het gaat er over veel meer dan economie. Missie van het forum is, zo omschrijft de organisatie op haar website, het verbeteren van de toestand in de wereld.

Wat is het World Economic Forum precies?

De organisatie, formeel een non-profitstichting, is in 1971 opgericht door de Zwitserse zakenman en hoogleraar Klaus Schwab. Op het hoofdkantoor in Genève werken honderden mensen. Elke winter is er een jaarvergadering met de wereldelite in Davos. Daarnaast belegt het WEF regionale conferenties.

Wie zijn in Davos present?

De CEO’s van grote internationale ondernemingen –onze eigen Philipstopman Frans van Houten is een van de vicevoorzitters– maar ook regeringsleiders, staatshoofden, Nobelprijswinnaars, bekende artiesten en natuurlijk journalisten. In totaal telt de conferentie dit jaar meer dan 3000 gasten. De mensen die ertoe doen komen op uitnodiging, anderen dienen 28.000 euro neer te tellen voor een toegangskaartje. Belangrijkste nieuwkomer is dit jaar de Chinese president Xi Jinping. Anderen laten het deze keer afweten: de Duitse bondskanselier Merkel, de Russische president Poetin en natuurlijk de nieuwe Amerikaanse president Trump. Die laatste heeft een goede reden want hij wordt vrijdag beëdigd.

Waar praten ze over?

Over de (wereld)economie, technologische vooruitgang en politieke ontwikkelingen. Denk aan de opkomst van China en Rusland op het wereldtoneel, het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie en de effecten van Trumps aantreden. Het overkoepelende thema is dit jaar: verantwoord en aanspreekbaar leiderschap. Dat zegt iets over de keerzijde van globalisering: de onzekerheid in de wereld neemt toe en de gewone man krijgt steeds meer afkeer van de elite. Voorheen ging het meestal over de voordelen van globalisering.

Welk nieuws bracht de eerste dag?

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, noemde de Europese Unie gisteren een van de succesvolste samenwerkingen ooit. De EU heeft geleid tot groei van de welvaart en een groter veiligheid, zei hij.

Waar Amerika zich onder Trump naar binnen lijkt te keren, nam Xi Jinping het op voor vrijhandel en verdergaande globalisering. „Een handelsoorlog kent alleen verliezers” en „protectionisme is net zoiets als jezelf in een donkere kamer opsluiten”, zei de Chinese leider. En de financiële crisis was volgens hem niet te wijten aan globalisering, maar aan excessief winstbejag. Klaus Schwab, grondlegger van het forum, bedankte de Chinese president lyrisch: „Uw speech brengt zonlicht in onze discussies.”