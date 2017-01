Chinese cognacdrinkers spekken Rémy Cointreau

Drankenfabrikant Rémy Cointreau heeft zijn omzet afgelopen kwartaal flink zien stijgen. De maker van cognacs en likeuren zag met name de vraag in China flink aantrekken, in aanloop naar het naderende Chinese nieuwjaarsfeest op 28 januari.

De omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met ruim 8 procent tot 323 miljoen euro. Vooral de verkopen van cognacmerk Rémy Martin stegen met dik 21 procent flink, gedreven door de vraag uit China. Rémy Cointreau bevestigde zijn eerder afgegeven winstvoorspelling voor het hele boekjaar.

Chinees nieuwjaar valt vroeg dit jaar. Inkopers hebben daardoor relatief vroeg voorraden drank aangelegd. Daarnaast profiteerde Rémy Cointreau van de stijgende vraag in China naar luxe goederen. Ook de maker van luxe regenjassen Burberry en horlogemaker Cartier zagen hun verkopen in China de afgelopen tijd aantrekken.