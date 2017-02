CETA-verdrag opnieuw stap dichterbij: Europees Parlement stemt in

Het vrijhandelsverdrag CETA, dat de Europese Unie en Canada eind oktober ondertekenden, is woensdag goedgekeurd door het Europees Parlement. Daarmee is het verdrag er echter nog niet.

Eerst wacht nog de ratificatie in Canada. Pas dan kan een groot deel van het verdrag voorlopig in werking treden. Kern van het verdrag is de vrijwel volledige afschaffing van de importheffingen. Die moet de onderlinge handel in goederen en diensten (nu zo’n 25 miljard euro) fors stimuleren.

Het verdrag werd aangenomen met 408 stemmen voor en 254 stemmen tegen. Van de grote Nederlandse partijen stemden CDA, VVD en D66 voor het verdrag, GroenLinks stemde tegen en de PvdA onthield zich van stemming.

De Canadese premier Trudeau sprak woensdag in een reactie van een „opwindende mijlpaal” die aan beide zijden van de Atlantische Oceaan betere kansen schept voor met name de middenstand.

Voordat CETA volledig van kracht kan worden, moeten alle (regionale) parlementen in de EU ermee instemmen. Ook dan pas kan het rechtssysteem ICS voor conflicten tussen overheden en buitenlandse investeerders worden opgetuigd.

In een brief aan de Kamer schreef minister Ploumen (Buitenlandse Handel) gisteren dat CETA een „goed akkoord is voor Nederland.” Ze verwacht dat het verdrag een positief effect heeft op de landbouwsector. „De zuivelsector profiteert doordat de tariefquota voor kaas verdubbeld worden. Ook worden er binnen de tuin- en akkerbouwsector veel tarieven verlaagd.” De varkenssector krijgt mogelijk juist last van import van varkensvlees uit Canada.