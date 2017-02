CBS: Nederlandse economie in blakende gezondheid

De Nederlandse economie draait uitstekend. „Je zou kunnen zeggen dat ze in blakende gezondheid verkeert”, zei hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren in Den Haag bij de presentatie van de nieuwste cijfers.

De groei is vorig jaar uitgekomen op 2,1 procent. Dat betekent het hoogste niveau sinds 2007, het laatste jaar voor het uitbreken van de wereldwijde crisis. Overigens deed eerder 2015 met een toename van het bruto binnenlands product (bbp) van 2,0 procent nauwelijks onder voor het jongste resultaat. De expansie in het laatste kwartaal van 2016, ten opzichte van de drie maanden ervoor, bedroeg 0,5 procent.

Minister Kamp (VVD) van Economische Zaken haalt zijn gelijk tegenover de pessimisten die voorspelden dat we in de toekomst tevreden zouden moeten zijn met jaarlijks 1, hooguit 1,5 procent. Het zou op dit punt nooit meer worden zoals vroeger. In het AD merkte hij gisteren daarover op: „Ik heb me daar niet bij neergelegd. In een succesvol exportland als Nederland, met een goed opgeleide bevolking en een prima infrastructuur, was 2 procent nog altijd haalbaar. Ik ben blij dat dat gelukt is.”

CBSeconomie

De florerende gang van zaken betekent in deze verkiezingstijd uiteraard een opsteker voor het kabinet. De ontwikkelingen tonen aan dat het besparingsbeleid, anders dan sommigen beweerden, de economie niet kapot heeft bezuinigd, maar die heeft teruggebracht op het goede spoor. Kamp: „Binnen drie jaar zijn we van een negatieve groei van 1 procent naar een plus van 2 procent gegaan. Dat is behoorlijk vlot.” Nederland presteert nu binnen Europa bovengemiddeld. Voor de eurozone als geheel, zo meldde Eurostat gisteren, rolde over 2016 een bbp-stijging van 1,7 procent uit de bus.

De groei in ons land in het vierde kwartaal viel voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de consumptie. Mede dankzij een gestage verbetering van de werkgelegenheid en de woningmarkt gaven mensen meer geld uit. Hun vertrouwen in de economie bevindt zich op het hoogste peil in negen jaar. Vooral de bestedingen aan kleding, auto’s en elektrische apparaten zaten in de lift. Verder droeg het koude weer in november en december een steentje bij. Er werd namelijk als gevolg van die omstandigheid aanzienlijk meer gas verbruikt. Het CBS signaleert voorts dat de Nederlander wat vaker buiten de deur eet of een avondje uitgaat.

Het aantal banen breidde in het voorbije kwartaal uit met 53.000, de grootste toename in vijf jaar. De werkloosheid is gedaald tot 5,5 procent van de beroepsbevolking.

Het enige minpuntje in het beeld zijn de investeringen. Die lieten van kwartaal op kwartaal een krimp zien van 2,9 procent. Bedrijven staken met name minder geld in personenauto’s. Dat heeft volgens Van Mulligen vooral te maken met gewijzigde bijtellingsregels. Hij rekent erop dat het slechts om een eenmalig effect gaat. De investeringen in de bouw bleven wel sterk groeien. „Dat is nodig ook”, aldus Van Mulligen. „Tijdens de crisis werd bijna geen woning gebouwd. En als je naar de bevolkingsgroei kijkt, zal er voorlopig nog veel behoefte zijn aan extra huizen.”

Ook de vooruitzichten schat de CBS-econoom rooskleurig in. In de een dag eerder gepubliceerde winterraming van de Europese Commissie waarschuwt die instantie dat Nederland wel zeer kwetsbaar is voor de brexit. Het Verenigd Koninkrijk geldt als onze op een na voornaamste exportbestemming. Vooral in 2018 leiden de plannen van de Britten en de onderhandelingen daarover met de EU mogelijk tot tegenvallers.

Brussel tekent trouwens in het algemeen bij de prognoses voor het eurogebied aan dat de risico’s rond de verwachte voortgaande opleving „uitzonderlijk groot” zijn.