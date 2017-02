Cabinepersoneel Air France hekelt plan topman

Het cabinepersoneel van Air France heeft geen goed woord over voor een plan van topman Jean-Marc Janaillac om een deel van de vloot onder te brengen in een nieuwe dochtermaatschappij met goedkoper personeel. „Schandalig”, oordelen de vakbonden SNPNC en UNSA in een gezamenlijke verklaring.

Janaillac presenteerde zijn idee in november als een manier voor het zusterbedrijf van KLM om terrein terug te winnen op routes waar de concurrentie van Golfmaatschappijen als Emirates en Etihad het hevigst is. Door de vliegtuigen van het nieuw op te richten bedrijf te bemannen met nieuw cabinepersoneel met uitgeklede arbeidsvoorwaarden, kunnen tickets goedkoper worden aangeboden.

Het huidige cabinepersoneel is daar fel op tegen. De toekomst van hun vak staat op het spel, aldus de vakbonden, die impliciet met acties dreigen. „Het is dringend noodzakelijk dat het bedrijf radicaal van strategie verandert, als het zijn klanten een nieuw conflict wil besparen.”